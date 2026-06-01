Бывший разработчик Bungie раскритиковал визуальный стиль Halo Campaign Evolved на Unreal Engine 5

Обновлённая версия кампании Halo, известная как Halo: Campaign Evolved, ещё не показана полностью, но уже вызывает споры в индустрии. Одним из поводов стала возможная потеря ключевого элемента оригинальной игры — тактической читаемости боевых сцен.

Бывший ведущий дизайнер миссий Bungie Найлс Санки в интервью отметил, что опасается перегруженности визуального стиля в ремейке на Unreal Engine 5. По его словам, чрезмерная детализация окружения может затруднить восприятие происходящего на экране.

«Я сомневаюсь в читаемости некоторых боевых сцен. В Halo, особенно в первой части, было важно, что игрок чётко видит врагов, направления и линии боя», — отметил Санки.

Он подчеркнул, что одна из сильных сторон оригинальной Halo заключалась в ясной структуре уровней и визуальной простоте, позволяющей быстро ориентироваться в бою. По его мнению, современная тенденция к гиперреалистичной графике иногда мешает игровому процессу.

«Это в первую очередь игра. Игрок должен видеть врагов, маршруты и понимать, что происходит. Иногда разработчики слишком увлекаются графикой и забывают об этом», — добавил он.

Санки также отметил, что густая растительность, сложные эффекты освещения и высокая детализация окружения могут визуально добавлять "шума" в сцену, снижая удобство восприятия в динамичных перестрелках.

Хотя сам Halo: Campaign Evolved пока показан лишь частично, обсуждение уже отражает более широкую проблему в индустрии — баланс между визуальной реалистичностью и игровой читаемостью.