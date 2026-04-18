Бывший разработчик Halo опроверг популярный миф о том, что создатели серии "ненавидят франшизу"

Бывший арт-директор серии Halo Гленн Израэл, проработавший над франшизой около 17 лет, прокомментировал распространённое среди фанатов мнение о том, что разработчики якобы «ненавидят Halo». По его словам, подобные утверждения не соответствуют действительности.

Ранее Израэл выступил с серьёзными обвинениями в адрес руководства студии Halo Studios (ранее 343 Industries), заявив о случаях давления, возможных нарушениях и кампаниях травли внутри команды. Однако в новом публичном сообщении он решил отдельно ответить на популярные теории, которые часто обсуждают фанаты.

Одним из главных мифов разработчик назвал утверждение о том, что сотрудники студии якобы не любят серию. По словам Израэла, команда всегда состояла преимущественно из поклонников франшизы. Он подчеркнул, что люди не готовы работать по 60–80 часов в неделю, рисковать здоровьем и личной жизнью ради проекта, который им безразличен.

Разработчик также отметил, что внутри студии часто велись дискуссии о будущем серии. Многие сотрудники действительно могли критиковать отдельные элементы Halo или предлагать изменения, но это, по его мнению, нормальная часть развития любой крупной франшизы.

Израэл добавил, что в определённый период студия уделяла слишком много внимания расширенной вселенной Halo. Из-за этого сюжет некоторых игр мог опираться на детали из книг и комиксов, которые были не знакомы обычным игрокам.

Также он прокомментировал обвинения в том, что на развитие серии якобы повлияли инициативы Microsoft, связанные с разнообразием. По словам разработчика, он никогда не сталкивался с требованиями выполнять какие-либо квоты или ограничивать мнения сотрудников.

В завершение Израэл отметил, что сила Halo всегда заключалась в разнообразии взглядов внутри команды и среди игроков, а сама франшиза становится только лучше, когда в её сообществе есть место для разных людей и идей.