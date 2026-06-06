"Что они сделали с её лицом?" Новая Кортана из Halo стала объектом насмешек в сети

В сети набирает популярность обсуждение слитого изображения Кортаны из ещё не анонсированного ремейка Halo: Combat Evolved. Скриншот появился на Reddit и быстро привлёк внимание фанатов серии, которые начали активно сравнивать новый образ ИИ-помощницы с её версиями из предыдущих игр франшизы.

Наиболее бурную реакцию вызвали черты лица персонажа. Многие пользователи заявили, что новая Кортана выглядит заметно хуже, чем в классических играх Halo, а некоторые и вовсе посчитали редизайн «картофельным». В результате утечка вызвала шквал критики со стороны игроков и породила новую волну шуток и мемов в социальных сетях.

Впрочем, часть игроков призывает не делать поспешных выводов. По их мнению, речь может идти о раннем изображении, не отражающем финальное качество проекта. Кроме того, на момент публикации Microsoft и Halo Studios не подтверждали подлинность утечки, поэтому достоверность изображения остаётся под вопросом.

Самые обсуждаемые комментарии:

Что они сделали с Кортаной?

Это Кортана или её дальняя родственница?

Они снова умудрились изуродовать персонажа, которого никто не просил менять. В угоду воук культуре.

Подождите официальный показ — один кадр ещё ничего не доказывает.

А почему нельзя рисовать как у Capcom? Это делается специально на зло азиатам? Чем у нас уродливей, тем у них красивей.

У меня была лягушка в детстве. Она так на неё похожа.

Отдельно пользователи активно шутят над подбородком персонажа, из-за чего в теме появились десятки мемов и прозвищ вроде «Chintana» и «Corjawna». Именно эта деталь стала главным объектом критики в первые часы после появления утечки. Это насмешливые прозвища, связанные с тем, что часть игроков считает подбородок и челюсть новой Кортаны слишком выраженной.