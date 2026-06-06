"Что они сделали с её лицом?" Новая Кортана из Halo стала объектом насмешек в сети

В сети набирает популярность обсуждение слитого изображения Кортаны из ещё не анонсированного ремейка Halo: Combat Evolved. Скриншот появился на Reddit и быстро привлёк внимание фанатов серии, которые начали активно сравнивать новый образ ИИ-помощницы с её версиями из предыдущих игр франшизы.
Наиболее бурную реакцию вызвали черты лица персонажа. Многие пользователи заявили, что новая Кортана выглядит заметно хуже, чем в классических играх Halo, а некоторые и вовсе посчитали редизайн «картофельным». В результате утечка вызвала шквал критики со стороны игроков и породила новую волну шуток и мемов в социальных сетях.
Впрочем, часть игроков призывает не делать поспешных выводов. По их мнению, речь может идти о раннем изображении, не отражающем финальное качество проекта. Кроме того, на момент публикации Microsoft и Halo Studios не подтверждали подлинность утечки, поэтому достоверность изображения остаётся под вопросом.
Самые обсуждаемые комментарии:
Что они сделали с Кортаной?
Это Кортана или её дальняя родственница?
Они снова умудрились изуродовать персонажа, которого никто не просил менять. В угоду воук культуре.
Подождите официальный показ — один кадр ещё ничего не доказывает.
А почему нельзя рисовать как у Capcom? Это делается специально на зло азиатам? Чем у нас уродливей, тем у них красивей.
У меня была лягушка в детстве. Она так на неё похожа.
Отдельно пользователи активно шутят над подбородком персонажа, из-за чего в теме появились десятки мемов и прозвищ вроде «Chintana» и «Corjawna». Именно эта деталь стала главным объектом критики в первые часы после появления утечки. Это насмешливые прозвища, связанные с тем, что часть игроков считает подбородок и челюсть новой Кортаны слишком выраженной.
произшла fableизация персонажа
Я может один такой, но я чёт не могу понять а что с ней не так
Какие тупые "пользователи"
Halo Studios АМЕРИКАНСКАЯ компания, расположена в Редмонде штат Вашингтон.
Кто правит Вашингтоном? Всем меры и все сенаторы - женщины - дерьмократы продвигающие повестку.
А теперь вопрос: А что собственно вас удивляет? Повестка - официальная идиология порловины страны и половины Европы вслед за ними.
У кортаны появился свой мастер чиф в штанах.
Мужик в парике