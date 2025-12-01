Девять жизней Мастера Чифа: Маркус Лехто рассказал, как культовый герой Halo обрёл свой окончательный облик

Игры нередко скрывают за фасадом готового продукта огромные объёмы вырезанного или полностью переработанного контента. Особенно впечатляют случаи, когда изменения касаются ключевых элементов — например, внешнего вида главного героя. Сооснователь Halo Маркус Лехто недавно поделился редкими подробностями: дизайн костюма Мастера Чифа переделывался девять раз, прежде чем Bungie нашла тот самый образ, который позже стал иконой игровой индустрии.

В интервью изданию своего альма-матер — Кентского государственного университета — Лехто рассказал, как образование в области иллюстрации повлияло на его подход к работе и помогло разложить визуальный стиль героя на фундаментальные элементы. По его словам, поиск «правильного вида, правильного ощущения, правильной статуры» для Мастера Чифа был длительным и мучительным процессом. Команда перебрала множество концептов: некоторые ранние наработки художника Ши Кай Ванга оказались слишком стилизованными, тогда как более поздние идеи Лехто опирались на реальные машины — от танка M1 «Абрамс» до очертаний вертолёта «Апач».

Не менее любопытна и история шлема: его форма была вдохновлена шлемами для BMX, что особенно заметно при взгляде в профиль. По словам Лехто, именно академический подход — постоянная доработка, отказ от первой идеи — позволил довести дизайн до состояния, которое в Bungie сочли идеальным. На это ушло девять итераций, и каждая из них подводила команду ближе к культовому облику суперсолдата.

Лехто также вспомнил времена до того, как Microsoft приобрела Bungie. Как и предыдущая серия студии Marathon, первые версии Halo создавались для Mac. На Macworld разработчики даже презентовали игру вместе со Стивом Джобсом — пока Microsoft не вмешалась, заявив: «Стив Джобс не может получить эту игру», после чего купила студию и направила её работу в сторону Xbox.

Сегодня судьбы Halo и Marathon вновь пересекаются лишь косвенно. Microsoft осторожно двигает серию вперёд после непростого периода Halo: Infinite и параллельно работает над вторым ремейком Combat Evolved. Bungie же переживает трудности с перезапуском Marathon под крылом Sony, сталкиваясь с задержками и внутренними проблемами. Тем не менее релиз намечен на март следующего года, а первые тестирования стартуют уже в декабре.