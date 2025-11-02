ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 577 оценок

Дизайнер Doom обвинил бывшего главу Xbox в закрытии студии ради бонуса

Simple Jack Simple Jack

Сэнди Петерсен, дизайнер уровней оригинального Doom, в своём Twitter-аккаунте раскрыл подробности закрытия Ensemble Studios, где он работал в 2000-х годах. По словам Петерсена, студия и её MMO по вселенной Halo под кодовым названием Titan были закрыты по инициативе тогдашнего главы Xbox Дона Мэттрика, чтобы защитить свой краткосрочный бонус, зависевший от прибыли.

«В 2008 году Ensemble Studios начала планировать масштабную MMO по вселенной Halo, — написал Петерсен. — Действие должно было происходить за десятки тысяч лет до событий основной серии, до активации Ореолов, уничтоживших всю разумную жизнь в галактике». Петерсен отвечал за разработку сеттинга и лора игры.

«Всё было разрушено, когда Дон Мэттрик осознал, что его бонус по акциям основывался на доходах Microsoft от игр в течение трёх лет. Мы оценили срок разработки Titan в три с половиной года, что выходило за пределы срока Мэттрика. Поэтому, уволив ВСЮ Ensemble, он избавился от необходимости платить за нашу дорогую студию три года, и ему было всё равно на Titan»

Петерсен утверждает, что «самая низкая оценка общего дохода от игры, которую давали и мы, и Microsoft, составляла 1,1 миллиарда долларов» (~88 млрд рублей). Для сравнения, к 2021 году вся франшиза Halo продала 81 миллион копий.

Альбом со скриншотами и внутриигровыми моделями, предположительно взятыми из проекта:

+ ещё 44 картинки

Бывший глава Xbox Дон Мэттрик, которого Петерсен назвал «топором» от EA, запомнился фанатам непопулярными решениями — ставкой на Kinect, переработанным интерфейсом и провальным позиционированием Xbox One как мультимедийного центра, что в итоге позволило Sony надолго захватить лидерство на рынке консолей.

Ранее Петерсен уже рассказывал эту историю в подкасте на YouTube, однако не уточнял, видел ли он прямые доказательства мотивации Мэттрика или это его личная оценка ситуации.

Источник  
3
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
ant 36436

Возможно он сделал доброе дело. ММО в Хало это треш.

1
Faranier

Жаль что ММО по Halo отменили. Было бы интересно посмотреть и поиграть

ant 36436

У тебя был Xbox One с онлайном?

Faranier ant 36436

нет

smallhell

Закрыть проект (вместе со студией) что бы получить больше премию?
Такое возможно, легко представить.