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Том Хендерсон: "Многие игровые издания боятся даже упоминать о наличии сливов по GTA 6, опасаясь гнева Rockstar Games"
Создатель "Шрек 2" и Sacrifice сравнил современную игровую индустрию с коровьим бешенством
Сообщается, что первые превью GTA 6 от игровых изданий появятся 27 августа - в день расширенного показа игры
В сеть утёк полный набор обучающих видеороликов о гарнитуре виртуальной реальности Steam Frame от Valve
Закат дисковой эпохи: ремейки Max Payne 1&2 могут стать последними играми серии, которые выйдут на дисках
Tomb Raider Legacy of Atlantis будет представлена в программе Xbox на Gamescom 2026
Для ролевого экшена Hero Siege анонсировали десятый сезон с новым бесплатным актом и переработкой контента
Разработчики показали Resonance: A Plague Tale Legacy с разными настройками графики
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Анатомия квестов The Blood of Dawnwalker: Рафал Янковский о нелинейности, чувстве вины и уроках настольных RPG
От Гигера и Sega VR до Skylanders и Monster Bank: три десятилетия в геймдеве с Джоби Отеро
Патчи по почте, питч на грядках и магия адаптации: Коул Медейрос о создании настольной версии Stardew Valley
Переработка рынка, бесплатные дополнения и нерф телепорта: ведущий QA Hero Siege о дополнении Ebontharn
Инженерная школа Oculus, тайны производства в Китае и закат Голливуда: интервью с Джеком Макколи
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Меньше бюрократии, больше интуиции и свобода творчества: интервью с генеральным директором Roblox Дэвидом Базуки
15701 час ручной анимации и перенос Хоэнн на Unreal Engine 5: интервью с разработчиком Pokemon Gamma Emerald
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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