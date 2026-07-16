Для запуска Halo: Campaign Evolved требуется загрузка и подключение к интернету

В наши дни это не редкость, поскольку многие игры используют этот метод, но для запуска Halo: Campaign Evolved требуется загрузка. Это требование распространяется как на цифровое издание (что логично), так и на физическое издание.

Учётная запись Does it play? в X подтверждает, что ремейк не запустится, пока не будет завершена обязательная загрузка. Это не просто ограничение для предотвращения спойлеров до релиза, а скорее дополнительные данные, которые не были включены в диск. Поэтому при первом запуске игры требуется подключение к интернету.

Хуже того, потребуется дополнительное подключение через собственный интерфейс игры, что может означать, что Halo: Campaign Evolved будет совершенно неиграбельна без подключения к интернету, даже после загрузки необходимых данных.