Джейсон Шрайер утверждает, что исключение Halo из State of Play нанесло ущерб отношениям между PlayStation и Xbox

Новый отчёт журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера предполагает, что подразделение Xbox компании Microsoft в последний момент изменило свою стратегию в отношении выхода некоторых из своих основных франшиз на платформы PlayStation.

По словам Шрайера, версия следующей игры Gears of War для PlayStation 5 находилась в активной разработке и входила в планы запуска Microsoft, пока руководство Xbox не решило изменить направление.

«Версия новой Gears of War для PlayStation 5 находилась в разработке и планировалась к выпуску, пока Шарма не изменил стратегию», — написал Шрайер, ссылаясь на источники, знакомые с внутренними планами Xbox. Журналист добавляет, что розничные продавцы уже готовились открыть предварительные заказы на версию для PS5, и что «многие сотрудники подразделения Xbox были застигнуты врасплох» этим решением.

В отчёте также говорится, что Xbox планировала представить трейлер Halo: Campaign Evolved на мероприятии Sony State of Play, но в итоге отменила анонс после изменения стратегии. Это решение, как сообщается, «нанесло ущерб отношениям между двумя компаниями».

Шарма и её команда также отменили трейлер Halo, который должен был появиться на мероприятии PlayStation на прошлой неделе, что потенциально могло нанести ущерб отношениям между двумя компаниями.

Сообщённые изменения происходят на фоне более широкого периода реструктуризации в подразделении Xbox, которое оценивает свою долгосрочную стратегию после признания падения выручки на полмиллиарда долларов при предыдущем руководстве.