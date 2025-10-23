Джейсон Шрейер: "На этой неделе состоится анонс новой игры по Halo - у Microsoft большие надежды на возрождение серии"

Джейсон Шрейер, надежный инсайдер и журналист Bloomberg сообщает о том, что уже на этой неделе Microsoft анонсирует новую игру в серии Halo, чтобы "оживить" франшизу после неудачи с Halo Infinite.

Bloomberg пишет, что новый проект должен стать попыткой вернуть Halo в статус ключевого блокбастера для Xbox, будучи франшизой, с которой у бренда исторически были связаны самые успешные релизы.

При этом более ранние слухи гласили о том, что Halo Studios работает над ремейком Halo: Combat Evolved и мультиплеерной игрой по Halo в духе Fortnite. Есть вероятность, что Microsoft представит сразу оба проекта.

Halo World Championship 2025 пройдёт с 24 по 26 октября.