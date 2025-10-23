Джейсон Шрейер: "На этой неделе состоится анонс новой игры по Halo - у Microsoft большие надежды на возрождение серии"

Джейсон Шрейер, надежный инсайдер и журналист Bloomberg сообщает о том, что уже на этой неделе Microsoft анонсирует новую игру в серии Halo, чтобы "оживить" франшизу после неудачи с Halo Infinite.
Bloomberg пишет, что новый проект должен стать попыткой вернуть Halo в статус ключевого блокбастера для Xbox, будучи франшизой, с которой у бренда исторически были связаны самые успешные релизы.
При этом более ранние слухи гласили о том, что Halo Studios работает над ремейком Halo: Combat Evolved и мультиплеерной игрой по Halo в духе Fortnite. Есть вероятность, что Microsoft представит сразу оба проекта.
Halo World Championship 2025 пройдёт с 24 по 26 октября.
ВНИМАНИЕ! Это будет первая и последняя информация и хоть какая-то новость от маркетинговой службы Microsoft по игре . Так что цените момент.
Потом по классике выпустят тупо в релиз, сделают большие удивленные глаза и будут не понимать, почему никто не покупает.
Хз на что там эти майки надеются, то геймплей днище, то сюжет, то все сразу, эти бывшие 343 так и остались бывшими, переименовывай их как хош.
У них был шанс. Был и они его просрали. Можно было сделать Halo Infinite нормально, бросить дополнительные силы на главный систем селлер Xbox Series. Сделать офигенный сюжет о воссоединении Чифа и Кортаны, ведь намёк на новую встречу главного сюжетного дуэта был в 5 части. Кортана выжила в конце 4 части, в 5 она уже антагонист и в 6 по порядку т.е. как раз в infinite можно было обыграть возвращение Кортаны на сторону Чифа. Но нет. Игру переносили, вырезали треть контента чтобы успеть и в итоге сюжет вообще ни о чем. Так мало того, что они не успели - они даже сюжетное DLC не выпустили из вырезанного контента. Так что учитывая как майки поступили с Infinite я уверен, что и новая часть будет так себе. Как обычно разговору много, а на деле вечно что-то не так.
Ну Halo Infinite меня сильно разочаровала, так что по фиг на них; веры в них нет. А вот ремейк любопытно глянуть, всё таки Halo 1-4 великолпнейшие шутаны и достойны ремейков, вот только сдюжат ли...
Кстати и 5я часть хоть и посредственная, но всё же лучше чем HI и неплохо бы смотрелась на ПК, но майки и с этим затупили. Убогие.