Энтузиаст перенес Halo: Combat Evolved на PlayStation 4 и PlayStation 5 с поддержкой кроссплея

Флагманский шутер от компании Microsoft неофициально заработал на консолях прямого конкурента. Энтузиаст под ником Razzle продемонстрировал работоспособность оригинальной Halo: Combat Evolved на PlayStation 4 и PlayStation 5. В опубликованном геймплейном ролике проект демонстрирует стабильные 60 кадров в секунду, корректную обработку рендеринга и функционирующий сетевой режим.

В качестве фундамента использовался открытый фанатский проект Halo CE Universal, основанный на декомпиляции билда под номером 2342 для классической консоли Xbox. Ранее сообщество добилось нативной работы игры на операционных системах Windows, Linux и мобильной платформе Android, а теперь список пополнился приставками семейства PlayStation.

Ключевым техническим достижением стала реализация кроссплатформенного мультиплеера. На видео показан соревновательный матч в режиме System Link, где пользователь на PlayStation 4 сражается против игрока на PC. Переработанный сетевой протокол не требует выделенного сервера и позволяет подключаться к сессии по прямой ссылке-приглашению через интернет, поддерживая совместные сражения до 128 человек одновременно.

Для запуска неофициальной сборки необходима консоль с поддержкой хоумбрю. Разработчик отметил, что адаптация кодовой базы под новую платформу заняла всего 3 дня, а ощутимую помощь в процессе оказали современные нейросети.

Хоумбрю для PS4 отлично работает на PS5, если не лучше благодаря мощному железу. Использование ИИ очень помогло в процессе портирования при наличии правильных инструментов и исходных данных.

- Razzle, разработчик порта

Сюжетная кампания шутера также функционирует, однако автор занят ее тестированием для исправления возможных программных ошибок. В распространяемый пакет не войдут защищенные авторским правом файлы. Для создания рабочей версии владельцам приставок придется использовать собственный дисковый образ для Xbox в формате ISO, из которого программа автоматически извлечет текстуры, звук и карты.

Релиз установочного файла для взломанных консолей запланирован до конца текущей недели. Проект стал очередным наглядным результатом масштабной тенденции полной декомпиляции классических консольных хитов прошлых поколений.