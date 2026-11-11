Энтузиаст запустил Halo: Combat Evolved на Sega Dreamcast - с кампанией и мультиплеером

Энтузиасту удалось перенести оригинальную Halo: Combat Evolved на Sega Dreamcast — консоль, которая вышла за несколько лет до первой Xbox. Игра работает как в одиночной кампании, так и в многопользовательском режиме. В подтверждение разработчик опубликовал почти 28 минут игрового процесса.

Автор проекта, известный в X под именем Jilted Valkyrie, показал модифицированную версию с названием Halo: Dreamcast Evolved. В ролике можно увидеть несколько многопользовательских карт, в том числе масштабную Sidewinder, а также прохождение первой миссии кампании. Знаменитая музыкальная тема Halo тоже на месте.

Правда, производительность пока далека от идеальной: временами частота кадров опускается ниже 30 FPS. Тем не менее сам факт запуска игры с оригинальной Xbox на более старом оборудовании Dreamcast стал заметным техническим достижением. По словам автора, одиночная кампания готова на 77%.

В разработке также помогал создатель игр для Dreamcast Фалько Гиргис. Jilted Valkyrie отдельно поблагодарил его за работу над инструментами KOS и SH4ZAM, которые сделали порт возможным. Именно публикации Гиргиса о переносе GTA 3 на Dreamcast вдохновили разработчика попробовать запустить на консоли Halo.

Автор уточнил, что это не точная копия оригинала: в проекте появятся новые элементы, которых нет в других версиях игры. Среди них — отдельный режим, подробности которого пока не раскрываются. Разработчик также отметил возможность играть в Halo по сети на Dreamcast и рассчитывает выпустить порт до конца 2026 года.