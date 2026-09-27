Энтузиасты практически полностью декомпилировали Halo: Combat Evolved и перенесли игру на ПК и Android

Энтузиасты завершили декомпиляцию оригинальной версии шутера Halo: Combat Evolved для первой консоли Xbox более чем на 99 процентов. Благодаря получению открытого исходного кода культовый проект 2001 года обзавелся нативными портами для современных систем под управлением Windows и Linux, полноценной сборкой для мобильной платформы Android и экспериментальной веб-версией без применения эмуляторов.

Проект под названием halo-ce-universal развился на основе реверс-инжиниринга ранней европейской версии игры под номером 2342. Особый интерес представляет мобильный порт. Форматы данных оригинальной консоли от Microsoft рассчитаны строго на 32-битное адресное пространство, тогда как современные мобильные процессоры больше не поддерживают старую 32-битную архитектуру. Разработчики решили эту проблему с помощью гибридной компиляции ILP32 AArch64, что позволило запускать нативный 64-битный код инструкций ARM с 32-битными указателями. Мобильная версия визуализируется через графический интерфейс OpenGL ES 3.0 и полноценно поддерживает современные контроллеры, включая DualSense.

Помимо портирования на новые платформы, авторы проекта убрали исторические ограничения движка на количество сетевых подключений. Оригинальный режим Xbox System Link поддерживал до 16 участников, однако в декомпилированной версии сетевой код расширили до 128 игроков и 128 независимых устройств в одной сессии на масштабных локациях вроде Blood Gulch.

Я должен переписать сетевой код и переделать интерфейс, после чего мы получим кроссплатформенный мультиплеер на 128 игроков.

- Jonas Volman, ведущий разработчик проекта halo-ce-universal

В нативных сборках также устранили жесткую привязку частоты кадров к 30 кадрам в секунду. Обновленная система интерполяции синхронизирует рендеринг с частотой обновления дисплея на 60, 120, 240 и более герц при сохранении исходного консольного темпа симуляции физики. Модифицированный графический конвейер с поддержкой многопоточного OpenGL в связке с драйверами Mesa позволяет современным процессорам выдавать в шутере свыше 500 кадров в секунду. Кроме того, игра научилась корректно работать с ультраширокими мониторами, динамически расширяя горизонтальный угол обзора без искажения интерфейса.

Резкий рывок в разработке, которая годами стояла на отметке в 1 процент готовности, произошел летом 2026 года благодаря внедрению инструментов искусственного интеллекта. По словам участников команды, применение больших языковых моделей семейства Claude кардинально ускорило анализ дизассемблированного кода и генерацию байт в байт совпадающих функций на языке C, сократив многолетние трудозатраты до нескольких месяцев.

На текущий момент авторы тестируют браузерную версию под названием Apollo и распространяют лаунчер, позволяющий собирать рабочие бинарные файлы шутера напрямую из легальных образов диска формата xiso. В дальнейшие планы сообщества входит обеспечение полной совместимости с фанатскими картами Halo: Custom Edition, перенос модификаций из сборника Halo: The Master Chief Collection и декомпиляция последующих частей серии.