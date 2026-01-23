"Это мой голос, а не алгоритм": Стив Даунс выступил против ИИ-копирования Мастера Чифа

Стив Даунс, актёр, чей голос на протяжении десятилетий неразрывно ассоциируется с Мастером Чифом из серии Halo, резко высказался против использования искусственного интеллекта для имитации актёрской озвучки. В ходе общения с подписчиками на своём YouTube-канале он затронул одну из самых болезненных тем современной игровой и киноиндустрии — копирование человеческого голоса с помощью нейросетей.

Позиция Даунса оказалась предельно жёсткой. Актёр подчеркнул, что категорически не принимает идею ИИ-копирования того, что является его природным даром и основным источником дохода. По его словам, именно здесь проходит граница, за которую технологии заходить не должны. «Это та грань, за которой мы переходим черту, вызывающую у меня дискомфорт», — отметил Даунс, комментируя развитие генеративного ИИ.

При этом актёр не выступает против искусственного интеллекта как такового. Он признаёт, что ИИ может быть полезен в других областях шоу-бизнеса и даже приносить пользу человечеству в целом. Однако в сфере озвучивания, по мнению Даунса, подобные технологии представляют прямую угрозу — они способны вытеснить живых актёров и лишить работы людей, годами выстраивавших свою карьеру.

Высказывание Даунса особенно символично на фоне скорого возвращения легендарного персонажа. Актёр вновь озвучит Мастера Чифа в Halo: Campaign Evolved — проекте, релиз которого на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на этот год. Для PS5 это станет первым в истории появлением основной игровой серии Halo, а для фанатов — напоминанием о том, почему живой голос всё ещё невозможно заменить алгоритмами.