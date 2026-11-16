Фанаты Halo возмущены качеством нового омнибуса о Мастере Чифе за 60 долларов - книга выглядит ужасно

Релиз сборника Halo: The Master Chief Omnibus обернулся волной разочарования среди фанатов этой культовой вселенной. Покупатели, оформившие предзаказы на 60-долларовое издание в твердом переплете, массово жалуются на брак. Как оказалось, книги приходят с оторванным от корешка блоком, разорванными форзацами и поврежденными суперобложками.

В социальных сетях и отзывах на торговых площадках вроде Amazon начали десятками появляться фотографии испорченных экземпляров. Омнибус, объединяющий истории от Эрика Ниланда и Уильяма Дитца, получился настолько тяжелым, что внутреннее крепление попросту не выдерживает веса бумажного массива. В результате тяжелый блок страниц отрывается от внешнего твердого переплета еще во время транспортировки или при первом же открытии.

Один из разгневанных покупателей в отзыве подчеркнул:

Абсолютно новая книга за 60 долларов не должна выглядеть так, будто ее пятьдесят раз со всей силы швырнули в стену. Массив страниц полностью отвалился от корешка и разорван.

Проблема с омнибусами быстро напомнила фанатам про печальную ситуацию, которая сейчас нависла над всей серией. Геймеры начали проводить параллели с проблемными техническими релизами последних игр серии от 343 Industries. В комментариях шутят, что «техническое состояние релизов Halo теперь воплотилось в физическом продукте» и что «после проблемных игр студия перешла на выпуск сломанных книг».

Впрочем, некоторые коллекционеры отмечают, что вина может лежать не только на производителе, сэкономившем на переплете, но и на онлайн-ритейлерах. Из-за вала негативных сообщений многие поклонники Halo уже начали отменять свои предзаказы, призывая издательство исправить качество склейки во втором тираже.