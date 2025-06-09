Фил Спенсер намекнул, что в 2026 году выйдет ремейк Halo: Combat Evolved

Похоже, что Фил Спенсер аккуратно протизерил релиз ремейка Halo: Combat Evolved в следующем году, о котором ранее уже были слухи:

В конце вчерашнего мероприятия Xbox Showcase глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер поблагодарил игроков, и подтвердил, что в 2026 году компания выпустит новую Forza, Fable и Gears of War: E-Day.

Однако вместе с тем, Спенсер так же упомянул и некую классику, которая была с самого начала Xbox:

Рад поделиться с вами новостью: игроки смогут отпраздновать 25-летие Xbox новыми релизами - Fable, новой частью Forza, Gears of War: E-Day и возвращением классики, которая была с нами с самого начала.

Как известно, такой классикой является Halo: Combat Evolved - шутер от Bungie вышел в 2001 году одновременно с выпуском оригинального Xbox, став, пожалуй, главной игрой для данной консоли. Примечательно, что в 2011 году Microsoft уже выпускала обновленную версию игры - Halo: Combat Evolved Anniversary, но по всей видимости издатель решил еще раз основательно обновить игру.