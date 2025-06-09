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Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 536 оценок

Фил Спенсер намекнул, что в 2026 году выйдет ремейк Halo: Combat Evolved

AceTheKing AceTheKing

Похоже, что Фил Спенсер аккуратно протизерил релиз ремейка Halo: Combat Evolved в следующем году, о котором ранее уже были слухи:

Инсайдер: ремейк Halo: Combat Evolved перешел в стадию полноценного производства

В конце вчерашнего мероприятия Xbox Showcase глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер поблагодарил игроков, и подтвердил, что в 2026 году компания выпустит новую Forza, Fable и Gears of War: E-Day.

Однако вместе с тем, Спенсер так же упомянул и некую классику, которая была с самого начала Xbox:

Рад поделиться с вами новостью: игроки смогут отпраздновать 25-летие Xbox новыми релизами - Fable, новой частью Forza, Gears of War: E-Day и возвращением классики, которая была с нами с самого начала.

Как известно, такой классикой является Halo: Combat Evolved - шутер от Bungie вышел в 2001 году одновременно с выпуском оригинального Xbox, став, пожалуй, главной игрой для данной консоли. Примечательно, что в 2011 году Microsoft уже выпускала обновленную версию игры - Halo: Combat Evolved Anniversary, но по всей видимости издатель решил еще раз основательно обновить игру.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Gradient_Zero

На движке Halo Infinite было бы здорово

это никогда не шрекончитс
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы нормальную новую часть с кучей пафоса и масштаба. Как Хало 2 // Иван Страждин

Fess Redfern

Да господи, был уже МСС, зачем еще раз? Лучше бы Guardians на ПК портировали наконец-то, или все Шестеренки по примеру того же МСС

Евгений Кондратенко

Ля, зачем снова переиздавать это Halo? Оставьте вы его уже. У вас гири остались в эпохе Xbox 360, и до сих пор по обратке запускаются, а вы делаете нахер ненужный ремейк 1 части Halo.