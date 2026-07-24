Финал Halo: Campaign Evolved намекнул на продолжение серии ремейков Halo

Игроки обнаружили секретную концовку Halo: Campaign Evolved, которая может раскрывать планы Microsoft и 343 Industries на будущее франшизы. Судя по сцене после прохождения на максимальной сложности, ремейк первой части станет не единственным возвращением классических игр Halo.

Далее содержатся спойлеры!

Обычная концовка Campaign Evolved повторяет ключевые события оригинальной Halo: Combat Evolved — Мастер Чиф и Кортана покидают уничтоженное кольцо, а 343 Виновная Искра появляется в финальной сцене, что уже стало намеком на дальнейшие события серии.

Однако настоящая подсказка появляется после прохождения игры на легендарной сложности. В специальном ролике сержант Джонсон ломает четвертую стену и обращается напрямую к игрокам со словами: «Увидимся в сиквеле».

Эта сцена практически подтверждает, что разработчики планируют продолжить серию ремейков и перенести на современные платформы следующие части Halo. Вероятнее всего, следующей игрой станет обновленная версия Halo 2, хотя официального анонса пока не было.

Если информация подтвердится, Microsoft может начать полноценное возвращение классической эпохи Halo, постепенно обновляя ключевые игры серии для новой аудитории.