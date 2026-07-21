Game Pass завершает июль громкими релизами: Halo: Campaign Evolved и Beast of Reincarnation пополнят подписку

Microsoft представила вторую волну июльских обновлений Game Pass, которая принесёт подписчикам сразу несколько заметных новинок. До начала августа каталог сервиса пополнят Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us, Mistfall Hunter и другие проекты, часть из которых станет доступна в день релиза.

Уже сейчас подписчики могут опробовать The Planet Crafter — симулятор терраформирования, в котором предстоит превратить безжизненную планету в пригодный для жизни мир. Затем, 22 июля, в библиотеке появится кооперативный детективный хоррор Shift at Midnight, а уже на следующий день — экшен Hell is Us, сочетающий исследование мира, рукопашные сражения и отказ от привычных маркеров и подсказок.

Одним из главных событий месяца станет релиз Halo: Campaign Evolved, который состоится 28 июля. Обновлённая версия кампании Halo: Combat Evolved предложит переработанную графику, улучшенное управление, сетевой кооператив на четырёх игроков, три дополнительные миссии, а также расширенный набор оружия, техники и противников.

30 июля подписчики смогут отправиться в мрачное фэнтезийное приключение Mistfall Hunter с элементами extraction, а 31 июля каталог пополнит пиратский градостроительный симулятор Corsair Cove.

Начало августа также обещает быть насыщенным. Уже 4 августа в Game Pass появятся обновлённое издание Heretic + Hexen и новая RPG Beast of Reincarnation от Game Freak. Последняя расскажет историю девушки Эммы и её пса Ку, которым предстоит выживать в постапокалиптической Японии. Проект будет доступен подписчикам с первого дня релиза.

Вместе с этим Microsoft напомнила, что 31 июля библиотеку покинут сразу несколько популярных игр. Среди них — Celeste, Crusader Kings III, Mount & Blade II: Bannerlord, Rain World, Sniper Elite Resistance и ещё несколько проектов. Желающие сохранить их в своей коллекции смогут приобрести игры со скидкой до момента удаления из подписки.