Геймдизайнер оригинальной Halo: Combat Evolved считает, что ремейк появился из-за творческого кризиса в студии

Джейми Гриземер, геймдизайнер оригинальной Halo: Combat Evolved, считает, что ремейк появился не от хорошей жизни. После вчерашнего анонса Halo: Campaign Evolved он предположил, что у Halo Studios просто не оказалось полноценного нового проекта.

По словам Гриземера, обычно игровые компании работают иначе: пока основная команда завершает текущую игру, небольшая группа параллельно создает прототип следующего проекта. После релиза команда плавно переходит к новой разработке, не простаивая между циклами.

Однако в случае с Halo Studios всё пошло не по плану. После неудачного релиза Halo: Infinite компанию покинула часть сотрудников, а творческую команду перестроили. Гриземер считает, что именно отсутствие свежих идей и стало причиной решения вернуться к истокам и сделать ремейк первой Halo.

Кроме того, разработчик отметил, что некоторые элементы ремейка вызывают у него сомнения. В частности, он обратил внимание на планировку уровней: в геймплейных кадрах Warthog проезжает через места, где раньше игроки могли передвигаться только пешком:

У игрока не должно быть возможности давить охотников на Warthog - я специально добавил туда камни, чтобы игрок сражался пешком. А теперь можно просто кататься туда-сюда - это похоже на ремикс песни, где остался лишь припев.

Релиз Halo: Campaign Evolved состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.