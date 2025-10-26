Геймдизайнер оригинальной Halo: Combat Evolved считает, что ремейк появился из-за творческого кризиса в студии

Джейми Гриземер, геймдизайнер оригинальной Halo: Combat Evolved, считает, что ремейк появился не от хорошей жизни. После вчерашнего анонса Halo: Campaign Evolved он предположил, что у Halo Studios просто не оказалось полноценного нового проекта.
По словам Гриземера, обычно игровые компании работают иначе: пока основная команда завершает текущую игру, небольшая группа параллельно создает прототип следующего проекта. После релиза команда плавно переходит к новой разработке, не простаивая между циклами.
Однако в случае с Halo Studios всё пошло не по плану. После неудачного релиза Halo: Infinite компанию покинула часть сотрудников, а творческую команду перестроили. Гриземер считает, что именно отсутствие свежих идей и стало причиной решения вернуться к истокам и сделать ремейк первой Halo.
Кроме того, разработчик отметил, что некоторые элементы ремейка вызывают у него сомнения. В частности, он обратил внимание на планировку уровней: в геймплейных кадрах Warthog проезжает через места, где раньше игроки могли передвигаться только пешком:
У игрока не должно быть возможности давить охотников на Warthog - я специально добавил туда камни, чтобы игрок сражался пешком. А теперь можно просто кататься туда-сюда - это похоже на ремикс песни, где остался лишь припев.
Релиз Halo: Campaign Evolved состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Да там не творческий кризис там лень сплошная и денег 0 и полный тупизм, а творческий кризис мы видели ещё в infinity а скорее даже до того т к из серии в серию одно и то же, где сплошные самоповторы
У них этого творческого вдохновения и не было, бездарность за бездарностью.
Побежали делать ремейк, потому что мозгов на сиквел infinite не хватило
Лучше бы для сборника Halo: The Master Chief Collection полный русификатор текста был бы чем этот римейк делать, а то рич, 3 odst англ. Русик.