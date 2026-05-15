Главный символ Xbox появился на полках PlayStation - Halo готовится к новой эпохе

Фотография коробок Halo: Campaign Evolved в секции PlayStation 5 магазинов GameStop быстро разлетелась по сети и стали для многих игроков почти сюрреалистичным зрелищем. Серия, которая больше двадцати лет считалась главным символом Xbox, теперь официально готовится к релизу на консоли Sony — и это уже не слухи, а новая реальность индустрии.

Речь, правда, пока идёт не о раннем старте продаж, а о промо-материалах и коробках для предзаказов. Однако сам факт появления Halo рядом с играми для PS5 выглядит крайне показательно. Ещё несколько лет назад подобный сценарий воспринимался бы как интернет-мем или неудачный фотошоп.

Ремейк создаётся силами Halo Studios и выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series X/S и PC. Проект сосредоточится исключительно на кампании: разработчики обещают серьёзно обновлённую графику, переработанные сцены, улучшенное управление и даже новые миссии про Мастера Чифа и сержанта Джонсона. Мультиплеера не будет, но кооператив на четырёх игроков с кроссплеем сохранится.

Появление Halo на PlayStation — уже не просто громкий инфоповод, а символ того, как меняется стратегия Microsoft. Компания всё активнее выводит свои главные франшизы за пределы экосистемы Xbox, и если раньше это касалось Sea of Thieves или Hi-Fi Rush, то теперь очередь дошла до самой «священной коровы» бренда. Для индустрии это почти исторический момент: консольные войны постепенно уступают место борьбе за аудиторию вне зависимости от платформы.