Halo: Campaign Evolved действительно использует гибрид двух движков: инсайдер раскрывает новые детали ремейка

Журналист и инсайдер Rebs Gaming поделился свежими подробностями о технической основе ремейка Halo Campaign Evolved, подтвердив, что проект работает не на чистом Unreal Engine 5, как многие ожидали, а на гибридном движке, сочетающем технологии Unreal Engine 5 и модифицированный Halo Reach Blam Engine. Это решение, по словам автора, вызывает споры даже внутри самой Halo Studios.

Rebs сообщил, что поговорил с известными контент-создателями, игравшими в демоверсию, чтобы уточнить, насколько новое техническое решение передает фирменные ощущения оригинальных Halo. Игроки отметили, что многие анимации и физика врагов перенесены из Halo Reach, а базовые механики — такие как передвижение, прыжки и ближний бой — ощущаются ближе к Halo 2 и Reach, при этом стрельба напоминает смесь Halo 5 и Infinite.

Особое внимание вызвало то, что Halo Studios намерена использовать аналогичный гибрид движков и в будущих проектах серии, чтобы сократить время разработки и при этом сохранить «аутентичный дух Halo». Однако некоторые участники сообщества выражают опасения: устаревшая архитектура Blam может ограничить развитие серии в долгосрочной перспективе.

По словам Rebs, подход Halo Studios отражает внутренний конфликт — между стремлением к технологическому обновлению и нежеланием утратить классические механики, ставшие частью ДНК франшизы. Для фанатов это означает, что Halo Campaign Evolved станет не просто ремейком, а экспериментом, который определит направление всей серии на годы вперед.

Релиз Halo: Campaign Evolved запланирован в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Тогда мы и узнаем насколько этот эксперимент окажется удачным.