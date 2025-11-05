Halo: Campaign Evolved действительно использует гибрид двух движков: инсайдер раскрывает новые детали ремейка

Журналист и инсайдер Rebs Gaming поделился свежими подробностями о технической основе ремейка Halo Campaign Evolved, подтвердив, что проект работает не на чистом Unreal Engine 5, как многие ожидали, а на гибридном движке, сочетающем технологии Unreal Engine 5 и модифицированный Halo Reach Blam Engine. Это решение, по словам автора, вызывает споры даже внутри самой Halo Studios.
Rebs сообщил, что поговорил с известными контент-создателями, игравшими в демоверсию, чтобы уточнить, насколько новое техническое решение передает фирменные ощущения оригинальных Halo. Игроки отметили, что многие анимации и физика врагов перенесены из Halo Reach, а базовые механики — такие как передвижение, прыжки и ближний бой — ощущаются ближе к Halo 2 и Reach, при этом стрельба напоминает смесь Halo 5 и Infinite.
Особое внимание вызвало то, что Halo Studios намерена использовать аналогичный гибрид движков и в будущих проектах серии, чтобы сократить время разработки и при этом сохранить «аутентичный дух Halo». Однако некоторые участники сообщества выражают опасения: устаревшая архитектура Blam может ограничить развитие серии в долгосрочной перспективе.
По словам Rebs, подход Halo Studios отражает внутренний конфликт — между стремлением к технологическому обновлению и нежеланием утратить классические механики, ставшие частью ДНК франшизы. Для фанатов это означает, что Halo Campaign Evolved станет не просто ремейком, а экспериментом, который определит направление всей серии на годы вперед.
Релиз Halo: Campaign Evolved запланирован в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Тогда мы и узнаем насколько этот эксперимент окажется удачным.
Опять унриал чертовый, что больше движков не существует что ли? Че все разрабы помешались на этом каловом движке? ))
Halo Campaign Evolved станет не просто ремейком.
Какой же это ремейк? Это очередной ремастер, на тех же лыжах, как и обливион. Оригинальный протухший скелет, обтянутый новой и красивой оболочкой, которая будет глючить и фризить, даже на самых средних ПК, а про консоли я вообще молчу, патч первого дня ожидайте 99%))
Без вай фая невозможно читать это полностью, что за умный х.. Й придумал делать ссылку на сайт, ой ослы // Никита Минаев
Если брать систему ИИ и анимацй, то её лучше сразу переписать на анриловкую.
Что бы была многопоточность нормальная.
Диалоги, квесты, можно оставить оригинальные.
С другой стороны, они что-то будут переозвучивать,
уровни переделывать.
Сомнительная экономия, если они планируют делать больше игр в серии. // Александр Дельтазавр
В чём экономия? В ремейке всё с нуля и так будут делать.