Halo: Campaign Evolved и Gears of War: E-Day получат поддержку локального кооператива

Отсутствие режима разделенного экрана в Halo 5: Guardians и Halo Infinite вызвало волну критики со стороны игрового сообщества. Для поколения геймеров, выросших на франшизе, совместное прохождение за одной консолью оставалось визитной карточкой приключений Мастера Чифа, без которой культовые поездки на «Бородавочнике» теряли прежний драйв.

Разработчики услышали запросы аудитории: согласно обновленным данным в Xbox Store, локальный кооператив официально возвращается в серию Halo. В новой игре до двух пользователей смогут одновременно взять на себя роль Мастера Чифа и вместе сразиться с Ковенантом на первом мире-кольце. Аналогичный тренд поддержали и создатели Gears of War: E-Day — портал Xbox Wire подтвердил, что грядущий экшен получит полноценный сплит-скрин для двух игроков.

Релиз Halo: Campaign Evolved намечен на 28 июля, а Gears of War: E-Day поступит в продажу 6 октября.