Halo: Campaign Evolved получила новый сюжетный трейлер, записанный на PS5 Pro

Как и было обещано, Halo Studios выпустила новый трейлер Halo: Campaign Evolved на следующий день после Xbox Games Showcase. Релиз игры запланирован на 28 июля 2026 года на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

Этот кинематографический трейлер предлагает свежий взгляд на игру, включая несколько фрагментов игрового процесса. Это отличная возможность полюбоваться несколькими эпическими сценами из этого ремейка на движке Unreal Engine 5. Удивительно, но видео было записано с использованием версии игры для PS5 Pro.