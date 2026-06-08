ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 608 оценок

Halo: Campaign Evolved получила новый сюжетный трейлер, записанный на PS5 Pro

monk70 monk70

Как и было обещано, Halo Studios выпустила новый трейлер Halo: Campaign Evolved на следующий день после Xbox Games Showcase. Релиз игры запланирован на 28 июля 2026 года на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

Этот кинематографический трейлер предлагает свежий взгляд на игру, включая несколько фрагментов игрового процесса. Это отличная возможность полюбоваться несколькими эпическими сценами из этого ремейка на движке Unreal Engine 5. Удивительно, но видео было записано с использованием версии игры для PS5 Pro.

Трейлеры
5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Tommy451

крепкое мужское биsexуальное освещение

5
Господин Лидер Мур

нарезку сделали не плохую, но ничего по ней не ясно все равно, там будет коридорный сюжет? надеюсь да

3