Halo: Campaign Evolved получила рейтинг MA 15+ в Австралии - выше, чем у Halo Infinite и Halo 5: Guardians

Halo: Campaign Evolved получила рейтинг MA 15+ в Австралии, что ставит её выше последних основных игр серии по рейтингу.

Согласно информации о рейтинге, игра содержит «сильные темы и насилие, онлайн-взаимодействие и чат» в качестве рекомендаций для потребителей. Рейтинг MA 15+ означает, что игра считается подходящей для игроков в возрасте 15 лет и старше, а для более младшей аудитории требуется присмотр взрослых. Для сравнения, Halo Infinite и Halo 5: Guardians получили рейтинг на одну ступень ниже.

Halo: Campaign Evolved позиционируется как полностью переработанная версия оригинальной игры 2001 года, созданная на движке Unreal Engine 5. Проект, разработанный Halo Studios, был анонсирован во время Чемпионата мира по Halo 2025 года и запланирован к релизу в 2026 году. Последние сообщения указывают на то, что игра полностью готова и находится на заключительном этапе производства.

Ремейк включает в себя несколько дополнений, в том числе три новые миссии-приквела, обновлённые кинематографические ролики и расширенный выбор оружия из более поздних частей франшизы. Игра также будет поддерживать кооперативный режим для четырёх игроков с полной кроссплатформенной совместимостью.

Релиз запланирован на одновременный выход на Xbox Series X/S, ПК через Steam и Windows Store, а также PlayStation 5, что станет знаменательным событием для франшизы. Игра также будет доступна в Xbox Game Pass с момента запуска.