Halo: Campaign Evolved получила релизный трейлер и вышла для обладателей премиум-издания

Хотя Halo: Campaign Evolved будет доступна в Game Pass с первого дня, для получения раннего доступа потребуется выполнить несколько дополнительных шагов.

Если вы не используете Game Pass, вам потребуется оформить предзаказ Премиум-издания игры, чтобы получить до пяти дней раннего доступа. В качестве дополнительного бонуса вы также получите набор Foundry Armoury Pack, который включает пять скинов брони Мастер Чифа и шесть скинов оружия. В комплект также входят цифровой артбук и короткий рассказ, а также руководство к игре.

Премиум-издание стоит 69,99 долларов, но если вы уже оформили предзаказ на стандартную версию и хотите обновить её, это обойдётся вам в 20 долларов. Обе версии доступны в магазинах Xbox, PlayStation и Steam. В качестве бонуса, если у вас есть Game Pass, вы можете заплатить 20 долларов, чтобы получить доступ к контенту Премиум-издания.

В то время как стандартная версия игры выходит 28 июля, ранний доступ к Halo: Campaign Evolved начнётся 23 июля. Однако вам не обязательно оформлять предзаказ до этой даты, чтобы получить доступ. Вы можете оформить предзаказ в любой момент до 28 июля, чтобы получить немедленный доступ.