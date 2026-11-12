Halo: Campaign Evolved получит бесплатный кооперативный режим Firefight на четверых

Разработчики из Halo Studios анонсировали выход бесплатного обновления для Halo: Campaign Evolved, релиз которого намечен на зиму 2026 года. Главным нововведением патча станет возвращение одного из самых любимых режимов фанатов серии — Firefight, где команде из четырех игроков предстоит объединиться, чтобы отбиваться от волн врагов и продержаться как можно дольше.

Вместе с самим режимом авторы добавят в шутер свежие карты и расширят арсенал доступного оружия. Кроме того, у посетителей ближайшего мероприятия Xbox FanFest появится эксклюзивная возможность опробовать новинку на практике еще до ее официального запуска.

Больше подробностей о грядущем контенте студия пообещала раскрыть на фестивале Halo Fest. Мероприятие пройдет 12 и 13 декабря в Сиэтле и будет приурочено к празднованию 25-летнего юбилея брендов Halo и Xbox.

При этом о добавлении каких-либо PvP-режимов в рамках этого апдейта речи пока не идет. В команде подчеркнули, что сейчас основной упор сделан исключительно на кооперативный опыт Firefight и расширение эндгейм-активностей для игроков, которые уже завершили сюжетную кампанию.