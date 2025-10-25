Halo: Campaign Evolved получит официальную русскую локализацию - у игры появилась страница в Steam

Сегодня ночью Microsoft и Halo Studios официально анонсировали Halo: Campaign Evolved - масштабный ремейк Halo: Combat Evolved.
У игры уже появилась страница в Steam: на ней указано, что Halo: Campaign Evolved будет переведена на 13 языков, в том числе игра получит официальную русскую текстовую локализацию. Оригинальная Halo: Combat Evolved и Halo: Combat Evolved Anniversary при этом не были переведены на русский язык.
Halo: Campaign Evolved выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2026 году.
Че ремастер на ремастер ? я уж надеялся такой фигни как с тенями колосов не будит xD для мыловарен. В обще лучше бы 5ую часть выпустили бы на ПК а то чето тянут и мудрят лишнего
Это ремейк.
уроды , другого слова нет.
Итальянская , корейская, немецкая и даже японская озвучка есть , а русской нет )
Ну раз нет , то если лень не будет, то с торента скачаю
самое смешное русскоговорящих геймеров больше чем выше перечисленных тобой .
Странно
Ну это хорошо. Поиграю.
Игра выглядит слишком яркой и детской, а сериал был классный, жаль что закрыли.
Как будто в оригинале такого не было?
Я лучше в оригинал поиграю.
Майки. Где сабы на Старфилд официальные ау. Давно уже можно перевод с ПК портировать. Ну хоть тут не обосрались. Хотя у оследних частей озвучка вообще была) // Иван Страждин
Пора бы уже и Sony задуматься над ремастером ремастера первой Horizon.
Выглядит похвально, куплю. Глядишь и 2ую часть на таком же уровне полирнут!
А потом, как всегда...
Опять придётся заглядывать в Плати Маркет, в ggsel или в других маркетплейсах, в надежде, что steam gift не заблочат.
🤡 все доступно
Уже 100500 раз было подобное. После релиза говори про всё доступно.
Читать разучились? Я же написал "А потом..."
То есть, когда откроют предзаказ, либо на релизе... То страничка может измениться на "Данный товар недоступен в вашем регионе". Всё зависит от совести разработчиков и издателей.