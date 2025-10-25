Halo: Campaign Evolved получит официальную русскую локализацию - у игры появилась страница в Steam

Сегодня ночью Microsoft и Halo Studios официально анонсировали Halo: Campaign Evolved - масштабный ремейк Halo: Combat Evolved.

У игры уже появилась страница в Steam: на ней указано, что Halo: Campaign Evolved будет переведена на 13 языков, в том числе игра получит официальную русскую текстовую локализацию. Оригинальная Halo: Combat Evolved и Halo: Combat Evolved Anniversary при этом не были переведены на русский язык.

Halo: Campaign Evolved выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2026 году.