ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 565 оценок

Halo: Campaign Evolved получит официальную русскую локализацию - у игры появилась страница в Steam

AceTheKing AceTheKing

Сегодня ночью Microsoft и Halo Studios официально анонсировали Halo: Campaign Evolved - масштабный ремейк Halo: Combat Evolved.

Состоялся анонс Halo: Campaign Evolved - масштабного ремейка легендарной Halo: Combat Evolved

У игры уже появилась страница в Steam: на ней указано, что Halo: Campaign Evolved будет переведена на 13 языков, в том числе игра получит официальную русскую текстовую локализацию. Оригинальная Halo: Combat Evolved и Halo: Combat Evolved Anniversary при этом не были переведены на русский язык.

Halo: Campaign Evolved выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2026 году.

33
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
ofecer007

Че ремастер на ремастер ? я уж надеялся такой фигни как с тенями колосов не будит xD для мыловарен. В обще лучше бы 5ую часть выпустили бы на ПК а то чето тянут и мудрят лишнего

7
ant 36436

Это ремейк.

6
Юрий Польский

уроды , другого слова нет.

Итальянская , корейская, немецкая и даже японская озвучка есть , а русской нет )

Ну раз нет , то если лень не будет, то с торента скачаю

7
4rost

самое смешное русскоговорящих геймеров больше чем выше перечисленных тобой .

5
ImpulsiveIsidoros

Странно

5
TYTAHXAMOН

Ну это хорошо. Поиграю.

5
Armen 88

Игра выглядит слишком яркой и детской, а сериал был классный, жаль что закрыли.

3
Xstranger

Как будто в оригинале такого не было?

Алан Битаров

Я лучше в оригинал поиграю.

3
Пользователь ВКонтакте

Майки. Где сабы на Старфилд официальные ау. Давно уже можно перевод с ПК портировать. Ну хоть тут не обосрались. Хотя у оследних частей озвучка вообще была) // Иван Страждин

1
SexualHarassmentPanda

Пора бы уже и Sony задуматься над ремастером ремастера первой Horizon.

1
Евгений Кондратенко
ARM_SERJ

Выглядит похвально, куплю. Глядишь и 2ую часть на таком же уровне полирнут!

1
Xstranger
Halo: Campaign Evolved получит официальную русскую локализацию

А потом, как всегда...

Опять придётся заглядывать в Плати Маркет, в ggsel или в других маркетплейсах, в надежде, что steam gift не заблочат.

4rost

🤡 все доступно

3
ant 36436 4rost

Уже 100500 раз было подобное. После релиза говори про всё доступно.

2
Xstranger 4rost

Читать разучились? Я же написал "А потом..."

А ПОТОМ, как всегда...

То есть, когда откроют предзаказ, либо на релизе... То страничка может измениться на "Данный товар недоступен в вашем регионе". Всё зависит от совести разработчиков и издателей.

1