Halo: Campaign Evolved получит полный кроссплей и единый прогресс на релизе

Halo Studios официально подтвердила, что грядущая Halo: Campaign Evolved получит полную поддержку кроссплея между ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 прямо в день релиза, 28 июля 2026 года. Такое решение призвано стереть границы между платформами, обеспечив единое игровое сообщество.

Отдельный акцент сделан на кооперативном режиме прохождения кампании, который теперь поддерживает до четырех участников. Формировать боевые отряды можно будет в любых комбинациях платформ — к одной сессии без проблем подключатся игроки с разных консолей и ПК. Это позволит легко собирать команду друзей, не беспокоясь о совместимости их домашних платформ.

Разработчики шутера также внедрят поддержку сквозного прогресса (cross-progression) между всеми игровыми экосистемами. Смена консоли или переход на ПК больше не потребуют повторного прохождения сюжета. Единое облако сохранений привязывается к учетной записи Xbox, поэтому весь прогресс переносится автоматически. Нововведение существенно облегчит жизнь игрокам на разных платформах и тем, кто нацелен собрать абсолютно все коллекционные предметы (черепа).