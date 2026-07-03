Halo: Campaign Evolved получит улучшенный ИИ и современную механику передачи оружия

Halo Studios раскрыла новые подробности о ремейке Halo: Campaign Evolved, подтвердив, что игра получит не только обновлённую графику, но и ряд изменений в игровом процессе, которые приблизят её к современным стандартам.

Одним из главных нововведений станет возможность бросать оружие союзникам без необходимости сначала менять его на лежащее на земле. Эта механика впервые появилась в Halo Infinite и теперь вернётся в ремейке оригинальной Halo.

Разработчики также подтвердили, что после недавней демонстрации игры они продолжают дорабатывать искусственный интеллект противников. По словам Halo Studios, показанная ранее версия была предварительной сборкой, а в последние недели команда активно улучшала поведение врагов и другие элементы игрового процесса.

В студии подчёркивают, что задача ремейка — сохранить дух оригинальной игры, одновременно избавив её от устаревших элементов. Судя по новым деталям, разработчики намерены обновить не только визуальную часть, но и ключевые механики, не меняя основу классического шутера.