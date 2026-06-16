Halo: Campaign Evolved попала на обложку свежего номера журнала Game Informer

Журнал Game Informer представил новую обложку, посвящённую шутеру Halo: Campaign Evolved. Вместе с этим издание опубликовало большой материал о проекте, который станет главной темой свежего номера.

Сообщество встретило новую обложку тепло: пользователи отмечают, что Halo вновь на обложке Game Informer «ощущается как возвращение старых времён», а некоторые считают, что именно это изображение стоило использовать в качестве официального арта игры.

Напомним, что Halo: Campaign Evolved представляет собой полноценный ремейк оригинальной Halo: Combat Evolved на базе Unreal Engine 5. Разработчики обещают полностью переработанную графику, новые сюжетные миссии, кооперативное прохождение и ряд современных улучшений игрового процесса.

Ранее студия также подтвердила, что в игру войдёт новый сюжетный эпизод Operation: METEORITE, состоящий из трёх миссий, события которых разворачиваются до начала оригинальной кампании.

Релиз Halo: Campaign Evolved состоится 28 июля 2026 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК, а владельцы Premium и Collector's Edition смогут начать играть на пять дней раньше.