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В Steam состоялся релиз пародийной RTS The Slopstar 2: Slop Wars о конфликте художников и нейросетей
На ПК состоялся релиз утилиты Checkpoint64 для бэкапа и совместного использования сохранений
Издатель Bohemia Interactive выпустил обновленное издание космического приключения Space Tail: Definitive Edition
Плагин Intel XeSS 3.1 добавляет поддержку Unreal Engine 5.8
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Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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