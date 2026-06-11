Halo: Campaign Evolved страдает от проблем Unreal Engine 5, и даже RTX 5090 едва достигает 100 к/с

Производительность Halo: Campaign Evolved на ПК уже вызывает серьёзные сомнения ещё до релиза. В предварительном видеоролике, опубликованном на YouTube, создатель контента Jackfrags показал игру, работающую на одной из самых мощных конфигураций, доступных в настоящее время: процессор AMD Ryzen 9 9950X 3D в сочетании с NVIDIA RTX 5090, и результаты далеки от того, чего можно было бы ожидать от такой комбинации.

В ходе теста игра запускалась в разрешении 1440p с ультра-настройками и включённым NVIDIA DLAA, то есть без масштабирования. В этих условиях Halo: Campaign Evolved большую часть времени колебалась между 90 и 100 к/с, достигая 120 к/с только в закрытых и более ограниченных пространствах.

Цифры, представленные Jackfrags, помогают лучше понять официально опубликованные системные требования. Рекомендуемая конфигурация для запуска игры в 4K при 60 к/с ультра-настройками включает RTX 4080 и 32 ГБ оперативной памяти, но, имея на руках предварительные данные, становится ясно, что технологии масштабирования, такие как DLSS, AMD FSR или Intel XeSS, будут практически обязательны для достижения целевого разрешения и частоты кадров.

Переход с движка Slipspace Engine, собственного графического движка франшизы, на Unreal Engine 5 всегда вызывал скептицизм в сообществе, и этот скептицизм начинает оправдываться. Ветеран Bungie Найлз Санки уже публично указывал на то, что типичная графика, создаваемая движком Epic, может ухудшить тактическую читаемость, один из центральных элементов оригинальной игры.

Частично проблема связана с используемой версией Unreal Engine 5. Поскольку Halo: Campaign Evolved основана на более старой версии движка, она не может использовать преимущества последних достижений, таких как новый режим Lumen, представленный в Unreal Engine 5.8, который призван обеспечить 60 к/с даже на слабом оборудовании, включая портативные устройства, такие как Nintendo Switch 2.

Релиз Halo: Campaign Evolved запланирован на 28 июля для ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Game Pass.