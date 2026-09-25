Halo Fest не отменили: юбилейное мероприятие Halo состоится в декабре на фоне массовых сокращений

Halo Fest по-прежнему запланирован на декабрь 2026 года, несмотря на недавнюю волну сокращений в Xbox и изменения в структуре развития серии. Об этом сообщил директор по взаимодействию с соревновательным сообществом Halo Studios Тахир «Tashi» Хасангжека.

Мероприятие пройдёт в Сиэтле с 11 по 13 декабря и будет посвящено 25-летию Halo: Combat Evolved, вышедшей в 2001 году. Организаторы ранее обещали провести целый уик-энд для поклонников серии, посвящённый её истории, персонажам, музыке, вселенной и игровому сообществу.

Подтверждение планов появилось вскоре после очередного сокращения сотрудников Xbox. Сообщается, что после последней волны увольнений в Halo Studios осталось около 20 разработчиков. Кроме того, стало известно, что дальнейшим развитием франшизы займётся Activision.

Хасангжека призвал поклонников набраться терпения и дождаться дополнительных подробностей о Halo Fest. По его словам, сейчас приоритетом для команды остаётся поддержка сотрудников, которых затронули недавние изменения.