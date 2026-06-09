Halo планировалось показать на State of Play, но в последний момент его отменили, что разозлило Sony

Сегодня Xbox представил трейлер Halo: Campaign Evolved, записанный на PS5 Pro, и контекст видео оказался шире, чем ожидалось. Согласно сообщениям, ролик изначально планировался для State of Play от Sony, но Microsoft, как сообщается, отказалась от него в последний момент, что разозлило владельца японскую компанию.

Слухи начал распространять журналист Крис Дринг на своем сайте The Game Business. Он заявил, что «Microsoft планировала представить игру на State of Play, но передумала, чем разозлила Sony». Дринг не назвал, какая именно игра была представлена, но всё встало на свои места, когда вскоре после этого вышел трейлер Halo: Campaign Evolved, помеченный как «Записано на PS5 Pro».

Том Уоррен, репортёр The Verge, связал эти факты. В своем посте на X он написал: «Этот трейлер Halo, записанный на PS5 Pro, имел бы гораздо больше смысла, если бы он изначально был частью State of Play от Sony». Это наблюдение быстро распространилось в интернете и вновь разожгло дискуссию о действиях Microsoft в отношении своей мультиплатформенной стратегии.

Удаление трейлера в последнюю минуту, приуроченного к мероприятию, — непростой процесс. Sony, возможно, пришлось заново редактировать трансляцию State of Play, переносить загрузки на YouTube и удалять уже запланированные публикации в социальных сетях — значительная работа для презентации такого масштаба, как State of Play.