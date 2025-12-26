Halo Studios делает ставку на генеративный ИИ в разработке новых игр серии Halo

Halo Studios, новая команда, отвечающая за будущее культовой серии Halo, активно интегрирует генеративный ИИ в процесс разработки. Судя по кадровым изменениям и внутренним инициативам, технологии ИИ становятся одним из ключевых элементов производственного пайплайна студии.

Одним из показательных назначений стала Анжела Хессион, занявшая пост Chief of Staff. Ранее она более десяти лет работала в Microsoft, а также развивала собственную консалтинговую практику по внедрению ИИ-стратегий в игровых и технологических компаниях. Ее опыт напрямую связан с автоматизацией и использованием генеративных моделей, что указывает на выбранный курс Halo Studios.

Кроме того, менеджеры и руководители студии начали массово получать сертификаты по генеративному ИИ — от языковых моделей до управления проектами. Некоторые директора уже применяют ИИ-инструменты для ускорения рабочих процессов и автоматизации рутинных задач.

Этот подход укладывается в более широкую стратегию Xbox: ранее появлялась информация, что ИИ-инструменты стали обязательной частью рабочих процессов для сотрудников подразделения. Однако такая политика вызывает обеспокоенность у сообщества — использование генеративного ИИ в играх остается крайне спорной темой, и значительная часть игроков относится к этому негативно.

На фоне слухов о внутренних проблемах в руководстве и неоднозначной реакции команды на будущие проекты, курс Halo Studios на ИИ может стать как технологическим прорывом, так и источником серьезной критики со стороны фанатов серии.