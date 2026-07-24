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Halo Studios изучает проблемы с ранним доступом к Halo: Campaign Evolved
По данным Circana, продажи физических копий игр в США упали с 292 млн до 37 млн единиц
Star Wars: Zero Company раскрыла актерский состав - к ролям вернутся звезды "Войн клонов"
Ubisoft добавила более 80 игр в магазин Xbox PC Store без достижений Xbox
Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо поддержал Sony в отказе от физических носителей игр
По данным аналитиков, Resident Evil 4 - самый продаваемый ремейк/ремастер этого поколения консолей
Assassin's Creed Mirage получила официальную совместимость со Steam Deck
Решение Sony отказаться от дисков поставило под угрозу многомиллиардный рынок подержанных игр
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В ожидании Dark Heresy: в Warhammer 40,000 есть тайный культ, которого Инквизиция опасается сильнее самого Хаоса
За кулисами FSP - как создаются блоки питания, которые работают в миллионах компьютеров по всему миру
ИИ никогда не создаст следующий Elden Ring: интервью с создательницей ИИ-движка Gorest Херозой Чжан
От уютных мультфильмов к мрачному хоррору: интервью с авторами Lil' Guardsman и Curse of Resthaven
Разработка BitCraft, работа с движком Unity и влияние сообщества: большой разговор с арт-директором игры
Будущее Le Mans Ultimate, консольные версии и Project 2: интервью с главой Motorsport Games Стивеном Худом
Интервью с создателями The Blood of Dawnwalker: о роли человека и вампира, системе времени и планах на франшизу
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 3 Electric Blue
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