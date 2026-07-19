Halo Studios может остаться без новых игр: будущее серии оказалось под вопросом

Halo Studios, по новым сообщениям, может не иметь других крупных проектов в разработке, кроме ремейка первой части серии — Halo: Campaign Evolved. При этом планы по новым играм и возможным ремейкам Halo 2 и Halo 3 остаются неопределенными.
Информацией поделился инсайдер Rebs Gaming, который утверждает, что изначально студия планировала выпустить три проекта за три года: Campaign Evolved, Project Ekur и новую сюжетную игру. Однако, по его данным, разработка нескольких игр одновременно оказалась слишком сложной, из-за чего два проекта могли быть отменены.
Project Ekur, как утверждается, несколько раз меняла концепцию: игра якобы начиналась как королевская битва, затем стала экстракшн-шутером, а позже снова вернулась к формату королевской битвы. Параллельно у студии возникли проблемы с созданием следующей кампании Halo.
Сейчас, по словам Rebs Gaming, у Halo Studios нет других полноценных игр в активной разработке. Также остается неизвестным, получат ли ремейки Halo 2 и Halo 3 продолжение после Campaign Evolved.
Microsoft и Halo Studios официально эти сведения не подтверждали. Если информация окажется верной, студии придется заново выстраивать планы развития одной из главных франшиз Xbox.
Не слишком ли мы много думаем о производителях игроконтента? Вроде как это они должны думать, как сделать такой продукт, чтобы нам, игропотребителям, было интересно.
главный эксклюзив бокса))
Игровое подразделение Майков это как царь Мидас, только наоборот. Всё, чего он касается, превращается в г*вно.