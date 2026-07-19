Halo Studios может остаться без новых игр: будущее серии оказалось под вопросом

Halo Studios, по новым сообщениям, может не иметь других крупных проектов в разработке, кроме ремейка первой части серии — Halo: Campaign Evolved. При этом планы по новым играм и возможным ремейкам Halo 2 и Halo 3 остаются неопределенными.

Информацией поделился инсайдер Rebs Gaming, который утверждает, что изначально студия планировала выпустить три проекта за три года: Campaign Evolved, Project Ekur и новую сюжетную игру. Однако, по его данным, разработка нескольких игр одновременно оказалась слишком сложной, из-за чего два проекта могли быть отменены.

Project Ekur, как утверждается, несколько раз меняла концепцию: игра якобы начиналась как королевская битва, затем стала экстракшн-шутером, а позже снова вернулась к формату королевской битвы. Параллельно у студии возникли проблемы с созданием следующей кампании Halo.

Сейчас, по словам Rebs Gaming, у Halo Studios нет других полноценных игр в активной разработке. Также остается неизвестным, получат ли ремейки Halo 2 и Halo 3 продолжение после Campaign Evolved.

Microsoft и Halo Studios официально эти сведения не подтверждали. Если информация окажется верной, студии придется заново выстраивать планы развития одной из главных франшиз Xbox.