Halo Studios намекнула, какой могла быть следующая игра серии после передачи Halo Activision

После выхода Halo: Campaign Evolved студия Halo Studios опубликовала большой материал о будущем истории Мастера Чифа и развитии канона серии. Пост интересен тем, что был подготовлен ещё до недавней перестройки Xbox и передачи Halo под управление Activision, поэтому теперь некоторые намёки разработчиков выглядят как описание планов, которые могут уже никогда не воплотиться.

Материал подготовил сценарист франшизы Halo Studios Алекс Уэйкфорд. В нём разработчики разобрали различные противоречия и изменения канона, а также добавили несколько деталей о будущем вселенной. При этом часть текста была написана до объявления о перестройке Xbox, а некоторые дополнения появились уже после новости о передаче серии Activision. Сам Уэйкфорд даже пошутил о том, что раньше предлагал дождаться следующей недели, чтобы узнать больше о Приказе Сакристана, а затем добавил, что после последних событий эта шутка приобрела «новое измерение».

Особенно интересным оказался финал публикации. Уэйкфорд оставил тизер, связанный с Ксаланинами — детьми Абаддона. «БЕСКОНЕЧНЫЕ ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ», — написал сценарист, после чего предложил фанатам самостоятельно строить догадки о будущем канона. Ксаланины — древняя раса бессмертных существ, которых Предтечи когда-то заключили в тюрьму. Судя по концепт-арту и формулировке, следующая игра Halo могла значительно расширить их роль в истории.

Это особенно примечательно на фоне того, что следующая крупная игра серии, по прежним сообщениям, находилась ещё на ранних этапах разработки. Теперь же неизвестно, сохранит ли новый владелец франшизы планы Halo Studios или полностью пересмотрит направление серии. Таким образом, намёк на Ксаланинов вполне может оказаться одним из последних фрагментов информации о проекте, который изначально задумывался как следующий шаг для Halo.

В том же материале Уэйкфорд рассказал о будущем книг по вселенной. Роман Halo: Fireteam Noble Троя Деннинга всё ещё планируют довести до публикации. По словам сценариста, большая часть редакторской работы уже выполнена, а сама история получилась отличной. При этом судьба другого романа — Halo: Burn the Road Home Кеннета Питерса — остаётся менее определённой.

Halo Studios также представила официальный арт Предтечи, который впоследствии становится Грейвмайндом. В материале объясняется его связь с Потопом и событиями древней истории вселенной. Подобные уточнения показывают, что студия продолжала активно расширять и упорядочивать лор Halo даже в момент, когда судьба её следующей игры уже оказалась под вопросом.

Halo: Campaign Evolved стала последней выпущенной игрой серии от Halo Studios и вышла 28 июля 2026 года. Проект также использовал Unreal Engine вместо собственного Slipspace Engine и рассматривался как своего рода испытательная площадка для нового технологического направления. Теперь дальнейшее развитие Halo будет происходить уже под руководством Activision, а судьба задумок Halo Studios, включая возможное развитие истории Ксаланинов, остаётся неизвестной.