Halo Studios планировала игру по Halo: First Strike, но увольнения могли сорвать проект

Halo Studios, по данным инсайдеров, рассматривала создание отдельной игры по мотивам романа Halo: First Strike, который связывает события Halo: Combat Evolved и Halo 2. Как сообщает YouTube-канал Rebs Gaming со ссылкой на собственные источники, проект мог включать как минимум пять миссий и расширить историю Мастера Чифа за пределами основной серии. Однако планы студии столкнулись с трудностями на фоне увольнений, и разработка, предположительно, не продвинулась дальше обсуждений.

По информации Rebs Gaming, Halo Studios начала пересматривать отношение к литературной вселенной серии после реакции игроков на Halo: Campaign Evolved — ремейк оригинальной игры. Разработчики якобы недооценили интерес аудитории к событиям из романов и желание поклонников увидеть их непосредственно в играх, а не читать книги, чтобы разобраться в общей истории. Ранее руководство студии, как утверждается, считало, что большинство игроков либо не интересуется литературными произведениями по Halo, либо относится к ним без особого внимания.

При этом сотрудники команды, отвечающей за лор серии, якобы предлагали включить в Campaign Evolved элементы Halo: The Flood — романизации первой игры, а также другие материалы расширенной вселенной. Когда студия стала раскрывать подробности ремейка, игроки начали спрашивать о сюжетных эпизодах из книги. Недовольство отсутствием подобного контента, по версии источников, заставило разработчиков задуматься о дополнительных историях, которые можно было бы выпустить, повторно используя уже созданные ресурсы. Среди рассматриваемых вариантов оказалось загружаемое дополнение по Halo: First Strike.

Роман рассказывает о событиях между завершением первой игры и началом Halo 2, поэтому его адаптация могла бы стать связующим звеном между ремейками двух частей. Согласно утечке, первая миссия начиналась бы сразу после событий Campaign Evolved: Мастер Чиф спасал бы Линду из криокапсулы, а затем воссоединялся с Джонсоном и остальными членами экипажа на борту «Пеликана», которым управляла Поласки. Далее сюжет охватывал бы борьбу с Ковенантом и столкновение на космической станции «Непокорный Иерофант», а завершился бы возвращением Чифа на Землю к началу Halo 2. Некоторые миссии могли быть в два-три раза длиннее стандартных заданий кампании, а финал обещал стать особенно масштабным. При этом адаптация не должна была дословно пересказывать всю книгу: разработчики якобы хотели сосредоточиться на Мастере Чифе и войне с Ковенантом, добавив исследование локаций, коллекционные предметы и терминалы.

Halo Studios, как утверждается, обсуждала и выпуск проекта в качестве самостоятельной игры, а не только дополнения. Однако, по мнению людей, с которыми консультировались авторы идеи, сравнительно недорогое DLC выглядело бы логичнее, если бы в нём не было дополнительных режимов вроде мультиплеера или Firefight. Полноценный отдельный релиз потребовал бы более значительного объёма контента. Успех адаптации мог бы открыть дорогу к переносу на экран других романов по Halo, но пока ни сам проект, ни его отмена официально не подтверждены. Информация о разработке основана на сообщении Rebs Gaming, поэтому к ней стоит относиться как к неподтверждённому слуху.