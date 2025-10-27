Halo Studios подтверждает использование инструментов ИИ и делает акцент на творческом потенциале человека

После нескольких недель спекуляций о роли искусственного интеллекта в разработке будущих проектов Halo, Halo Studios официально прокомментировала этот вопрос, подтвердив, что ИИ используется в ограниченных масштабах для помощи в рабочих процессах производства. Однако руководство студии подчеркнуло, что именно творческое начало остаётся движущей силой развития и идентичности франшизы.

В недавнем интервью журналу Rolling Stone представитель студии Дэймон Конн объяснил позицию команды по этому вопросу.

Я хочу быть предельно чётким… Люди креативны. Люди создают игры. ИИ может улучшить рабочие процессы. Он может многое сделать для игры. Но я хочу быть предельно чётким и точным: именно люди создают игру, и есть возможность улучшить рабочий процесс или что-то в этом роде, мы ещё раз рассмотрим этот вопрос. Он действительно должен быть дополнением к созданию игры.

На прямой вопрос о том, используется ли генеративный ИИ для создания каких-либо визуальных или звуковых ресурсов в предстоящей игре Halo, гейм-директор Грег Германн внёс дополнительную ясность.

Это инструмент в ящике с инструментами. Возможно, я немного неточно выразился, но некоторые моменты становятся очень сложными, когда мы видим, насколько ИИ интегрируется в наши инструменты. Мы используем Photoshop. Например, есть генеративная заливка. Границы могут быть немного размытыми. Однако, повторюсь, комментируя слова Дэймона, я скажу, что речь идёт о творческой искре, исходящей от людей, и об улучшении рабочих процессов в целом.

Комментарии Halo Studios указывают на то, что, хотя ИИ нашёл своё место в более широком творческом процессе, часто интегрируясь в такие программы, как Photoshop или другие стандартные инструменты, его роль остаётся скорее вспомогательной, чем основополагающей. Руководство команды ясно дало понять, что каждое важное творческое решение и результат по-прежнему являются результатом человеческого мастерства и творческого труда.

Это разъяснение появилось вскоре после важного заявления студии о Halo: Campaign Evolved, переработанной версии оригинальной Halo: Combat Evolved, которая должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в 2026 году.