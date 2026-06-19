Halo Studios выпустила 6-часовое видео меню Halo: Campaign Evolved, вызвав ностальгию у фанатов

Halo Studios выпустила видеоролик продолжительностью не менее шести часов с главным меню Halo: Campaign Evolved для всех, кто хочет взглянуть на игру до релиза. Видео воспроизводится в непрерывном цикле и служит как для демонстрации визуальных эффектов игры, так и для дальнейшего подогрева интереса сообщества к тому, что нас ждёт.

Реакция в социальных сетях последовала практически мгновенно. Многие поделились своими тёплыми воспоминаниями об оригинальной эпохе Halo, благодаря невероятному саундтреку меню.

Релиз Halo: Campaign Evolved запланирован на конец июля для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Те, кто выберет премиум-версии игры, получат ранний доступ с 23 июля. Для всех остальных релиз состоится 28 июля.

Для тех, кто подписан на Xbox Game Pass Ultimate или PC Game Pass, хорошая новость: Halo: Campaign Evolved будет доступна в день общего релиза, 28 июля, в рамках этих сервисов.