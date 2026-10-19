Halo Studios якобы отменила гибрид королевской битвы и экстракшен-шутера ради работы над Campaign Evolved

До масштабной реорганизации Halo Studios работала над необычным многопользовательским проектом, который объединял элементы королевской битвы и экстракшен-шутера. Однако игра, согласно новому расследованию YouTube-блогера HiddenXperia, в итоге была отменена: разработчиков перенаправили на помощь в создании Halo: Campaign Evolved.

По данным анонимных источников, связанных с недавними увольнениями в студии, проект прошёл через несколько этапов разработки. Изначально он назывался Tatanka и представлял собой классическую королевскую битву на огромной карте, объединявшей несколько знакомых локаций из многопользовательских режимов Halo Infinite и предыдущих частей серии.

Позже концепция изменилась, а проект получил кодовое название Ekur. Игроки должны были высаживаться на Zeta Halo отрядами, сражаться с другими участниками и противостоять управляемым искусственным интеллектом Потопленным — опасной форме жизни из вселенной Halo. По задумке, заражение постепенно распространялось бы по карте, а игроки могли бы выбирать между бойцами UNSC и представителями Изгнанников, включая брутов. Также якобы планировались совместные сражения с крупными боссами, а события игры должны были подготовить почву для следующей основной части серии.

Однако, как утверждает HiddenXperia, разработку Ekur свернули. Вместо него студия попыталась переключиться на более традиционный многопользовательский проект Halo на Unreal Engine, но и эта инициатива не пережила внутренних изменений. Всё больше сотрудников требовалось для работы над Campaign Evolved, что в конечном итоге поставило крест на других начинаниях.

Важно учитывать, что сведения основаны на рассказах анонимных источников и пока не подтверждены официально. Если информация верна, Halo Studios потеряла сразу несколько потенциальных проектов ещё до того, как масштабная реструктуризация изменила будущее франшизы.