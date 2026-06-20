Halo: The Fall of Reach получит аудиодраму с оригинальными голосами Чифа и Кортаны

Microsoft раскрыла актёрский состав аудиодрамы Halo: The Fall of Reach, которая выйдет 10 ноября 2026 года в честь 25-летия франшизы. Главной новостью для фанатов стало возвращение культовых актёров озвучки из игр серии.

Стива Даунса вновь можно будет услышать в роли Джона-117, более известного как Мастер Чиф. Также к проекту присоединилась Джен Тейлор, которая снова озвучит Кортану и доктора Кэтрин Хэлси. Рассказчиком выступит Тим Дадабо, знакомый поклонникам Halo по роли 343 Guilty Spark.

Аудиодрама станет адаптацией романа Halo: The Fall of Reach писателя Эрика Ниланда, вышедшего в 2001 году незадолго до релиза Halo: Combat Evolved. Книга считается одной из важнейших частей лора серии, поскольку рассказывает о происхождении Мастера Чифа, программе Spartan-II и первых столкновениях человечества с Ковенантом.

Проект создаётся совместно с Simon & Schuster Audio и станет частью празднования 25-летия одной из самых известных игровых франшиз Xbox.