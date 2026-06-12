Художник Halo сравнил ИИ с ребёнком и предупредил разработчиков: "Вас ждёт жёсткое разочарование"

Бывший художник Bungie и один из авторов оригинальной трилогии Halo Эдди Смит раскритиковал растущую зависимость игровой индустрии от генеративного искусственного интеллекта, особенно когда речь идёт о творческих решениях и концепт-арте.

По словам Смита, он смог увидеть реальные возможности ИИ во время работы над проектом по адаптации фильма «Волшебник страны Оз» для гигантского сферического экрана Las Vegas Sphere. Изначально команда рассчитывала активно использовать генеративный ИИ для создания недостающих элементов изображения, однако быстро столкнулась с ограничениями технологии.

«Я смотрю на ИИ почти как на малыша. Очень продвинутого малыша, который только научился разговаривать и выполнять простые инструкции. Но это всё ещё ребёнок, которого постоянно нужно направлять и контролировать».

Смит отметил, что в итоге практически каждый кадр всё равно потребовал серьёзной ручной доработки художниками. По его словам, после близкого знакомства с технологией стало очевидно, что её возможности сильно переоценивают.

Особенно критично ветеран Halo относится к использованию ИИ для создания концепт-артов. Он считает, что именно на этом этапе формируется творческое видение проекта, а создавать его способны только люди.

«Разработчиков ждёт жёсткое разочарование. Я уже видел этот процесс изнутри. В какой-то момент все понимают: всё равно придётся нанимать художников».

По мнению Смита, искусственный интеллект может выступать лишь вспомогательным инструментом, но не способен заменить арт-директора или творческую команду.

«Если вы сами не понимаете, чего хотите от игры, ИИ вам не поможет. Все проблемы, из-за которых разработчики не могут закончить свои проекты, ИИ не решит. Скорее наоборот — он только усложнит ситуацию».

На фоне продолжающихся споров вокруг использования генеративного ИИ в игровой индустрии слова одного из художников, стоявших у истоков Halo, стали ещё одним аргументом в пользу того, что технологии пока не способны заменить человеческое творческое видение.