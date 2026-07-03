Игроки получат доступ к режиму "Машинима" одновременно с релизом Halo: Campaign Evolved

Создатели контента и преданные фанаты франшизы оценят новую функцию в Halo: Campaign Evolved, которая значительно упростит съемку видеороликов.

Разработчики из Halo Studios официально подтвердили, что прямо на релизе в игре появится полноценный режим «Машинима». С его помощью геймеры смогут управлять свободной камерой, убирать оружие из кадра и перемещать Спартанца в любую точку локации. Режим активируется обычным нажатием комбинации клавиш. Примечательно, что для его открытия не придется искать Черепа, хотя их использование по-прежнему поможет придать вашим роликам уникальный стиль.

Релиз Halo: Campaign Evolved запланирован на 28 июля 2026 года для PS5, Xbox Series X|S и PC.