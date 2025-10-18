Инсайдер: в 2026 году Halo Studios выпустит ремейк Halo: Combat Evolved и мультиплеерную игру по Halo в духе Fortnite

Издание Game Post сообщает, что по данным надежного инсайдера RebsGaming, Halo Studios работает над новой самостоятельной многопользовательской игрой по Halo, которая описывается как долгосрочный live-service-проект в духе Fortnite.

По словам RebsGaming, Halo Studios сейчас занимается сразу несколькими проектами: ремейком Halo: Combat Evolved, новой основной частью серии и отдельным мультиплеерным проектом, ориентированным на постоянно обновляемый онлайн-формат.

В отличие от Halo Infinite, новый проект, по слухам, будет строиться вокруг развивающейся экосистемы с сезонными обновлениями, событиями и ротацией контента. Подробностей о геймплее, сеттинге и платформах пока нет, однако сообщается, что игра создаётся независимо от ремейка Halo: Combat Evolved, для которого используется гибрид Unreal Engine 5 и модифицированный движок Reach.

Rebs также отметил, что в 2026 году могут выйти сразу две игры по Halo - вероятно, речь идёт о ремейке и новом мультиплеерном проекте.

Пользователи уже шутят, что новый мультиплеерный проект по Halo ждут такие же прекрасные десять лет поддержки, какие "получила" Halo Infinite.