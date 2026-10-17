Корпорация Microsoft требовала переименовать Halo и сделать пришельцев похожими на кошек

В октябре 2000 года, спустя всего 2 месяца после приобретения студии Bungie, корпорация Microsoft провела масштабное маркетинговое исследование, результаты которого могли полностью изменить концепцию культового шутера. Бывший аудиодиректор студии Марти Одоннелл продемонстрировал внутренний отчет редмондской компании, в котором аналитики пытались навязать авторам радикальные правки.

Главным требованием аналитиков оказалась полная смена названия проекта. В отчете фокус-групп утверждалось, что наименования Halo и Covenant звучат слабо и вызывают путаницу. Особые опасения у маркетологов вызывал рынок Японии, где религиозные ассоциации со словом ореол якобы гарантировали коммерческий провал.

Для завоевания азиатской аудитории эксперты Microsoft предложили внедрить возможность прохождения кампании за пришельцев. Аналитики утверждали, что враждебные бойцы слишком сильно напоминают домашних животных, что необходимо использовать в рекламной кампании.

Японцы посчитали, что бойцы Ковенанта похожи на кошек. А они обожают кошек и непременно захотят играть за парней-кошек.

- Джейми Гризмер, ведущий геймдизайнер Bungie

После требования изменить заголовок Марти Одоннелл демонстративно отказался воспринимать любые дальнейшие советы издателя. Разработчики также подчеркнули, что даже радикальные изменения в сюжете не помогли бы завоевать японский рынок из-за неудачных габаритов самой консоли Xbox. Японские игроки жаловались на гигантский корпус приставки и огромный геймпад Duke, размеры которого сравнивали с обеденной тарелкой.

Команда Bungie проигнорировала рекомендации фокус-групп и сохранила оригинальное видение. Вышедшая в ноябре 2001 года Halo Combat Evolved показала рекордные продажи, достигнув в первые месяцы коэффициента привязки выше 1 копии на каждую проданную консоль Xbox.