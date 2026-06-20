Локальный кооператив в Halo: Combat Evolved на PS5 потребует две подписки PS Plus

Долгожданный дебют культовой франшизы Halo на консолях PlayStation 5 омрачили жёсткие технические ограничения. Официальный FAQ на сайте Halo Waypoint подтвердил неприятную деталь: запустить классический режим разделения экрана (split-screen) без двух активных подписок PS Plus и двух учётных записей Microsoft не получится. Новость мгновенно вызвала волну возмущения среди фанатов, рассчитывавших на привычный офлайн-геймиплей.

В игровом сообществе решение Microsoft и Sony уже окрестили «абсурдом» и «вымогательством». На площадках Reddit и ResetEra геймеры массово сообщают об отмене предзаказов. Многие подчёркивают, что отдавали 50 долларов за переиздание только ради кооперативных посиделок с друзьями или детьми. Масла в огонь подливает тот факт, что на Xbox Series X/S второй игрок может подключиться абсолютно бесплатно, используя обычный гостевой профиль.

Разработчики из Halo Studios оправдывают этот шаг сложной интеграцией сетевой архитектуры Xbox Live в экосистему PlayStation. Игра намертво привязана к серверам Microsoft для синхронизации кросс-прогресса и достижений в реальном времени. Из-за необходимости постоянной онлайн-верификации авторам пришлось полностью убрать гостевой режим. Каждому участнику сессии нужна связка из PSN и Xbox Gamertag, а правила Sony автоматически требуют платную подписку PS Plus для любого профиля, обменивающегося данными по сети.

В итоге культовый формат «диванного» кооператива превратился для владельцев PS5 в скрытую платную услугу. В сети уже шутят, что теперь за обычный поход в гости со своим геймпадом придётся заплатить «пошлину» Sony и Microsoft в размере месячной подписки.

Напомним, что релиз Halo: Combat Evolved на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК состоится уже 28 июля.