Мастер Чиф покоряет Sony: Halo: Campaign Evolved возглавила топ предзаказов на PS5 в Европе

До выхода экшена Halo: Campaign Evolved остается около полутора месяцев. Игра готовится к релизу на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Для консоли от Sony это историческое событие: знаменитый Мастер Чиф впервые появится на этой платформе, и аудитория встречает его крайне тепло. Проект уже выбился в лидеры по числу предзаказов в PlayStation Store.

В североамериканском регионе игра пока удерживает седьмую строчку, уступая лишь Madden NFL 27, EA Sports College Football 27, Call of Duty: Modern Warfare 4 и Marvel’s Wolverine.

Еще больший интерес к игре проявляют европейские игроки на PlayStation. В таких странах, как Великобритания, Франция, Германия и Чехия, игра и вовсе возглавила рейтинг предзаказов. Можно предположить, что ближе к релизу показатели продаж будут только увеличиваться, гарантируя проекту коммерческий успех на PS5.

Главная интрига теперь заключается в другом: станет ли это дебютное приключение Мастер Чифа на платформе Sony разовой акцией или игроков ждет продолжение серии.