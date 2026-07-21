Microsoft возобновляет продвижение Xbox Series X|S на фоне скорого релиза Halo: Campaign Evolved

До релиза Halo: Campaign Evolved остаются считанные дни — масштабный ремейк культового шутера выйдет 28 июля 2026 года. Проект станет историческим для Microsoft: впервые в истории франшизы игра про Мастера Чифа изначально создается как мультиплатформенная и появится одновременно на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5. Это решение наглядно иллюстрирует новую стратегию корпорации по расширению аудитории за счет систем конкурентов.

Приятным сюрпризом для сообщества стало то, что издатель запустил полноценный маркетинг в поддержку Xbox Series X|S. Для недавних релизов внутренних студий Microsoft это огромная редкость: в последнее время упоминания консольного железа Xbox в рекламе практически сошли на нет. В рамках текущей промо-кампании приставкам уделили максимум внимания, позиционируя их как главную платформу для знакомства с обновленной классикой.

Эксперты связывают изменения в рекламной политике с приходом новой управленческой команды в руководство Xbox. Свежие кадры в топ-менеджменте скорректировали курс, вернув продвижению родных игровых платформ заслуженный приоритет. Такая трансформация доказывает, что компания пытается найти баланс между экспансией на сторонние консоли и сохранением ценности собственного аппаратного бренда.