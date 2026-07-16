MMO по вселенной Halo в стиле Destiny может быть реальным - фанаты нашли новые намёки от главы Halo Studios

Слухи о возможном Halo MMO в духе Destiny получили новое развитие. Фанаты считают, что недавние утечки могут подтверждаться высказываниями главы Halo Studios Пьера Хинтце, который в одном из интервью рассказал о будущем игр с упором на совместные приключения и MMO-подобные механики.

Первые сообщения о проекте появились в сети около месяца назад. Инсайдеры утверждали, что Microsoft уже несколько лет изучает идею онлайн-игры во вселенной Halo, похожей на Destiny 2. По слухам, проект пока находится на ранней стадии и ещё не получил окончательного одобрения.

Согласно утечкам, игроки могли бы выступать в роли солдат, отправляющихся на разные планеты, выполняя задания, участвуя в PvP-сражениях, подземельях и рейдах. Концепция описывалась как «Destiny 2, но во вселенной Halo».

Позже другой известный источник по Halo заявил, что прототип такой MMO-шутера действительно существует и якобы уже был показан некоторым людям внутри индустрии.

Дополнительный интерес вызвало интервью Пьера Хинтце с образовательным институтом STEM. Руководитель Halo Studios говорил о возможностях игр, где граница между взаимодействием с людьми и противостоянием им становится менее заметной, а также отдельно упомянул удовольствие от совместного прохождения рейдов в MMO.

Хотя Хинтце напрямую не подтвердил разработку Halo MMO, фанаты считают его слова косвенным намёком на направление, которое Microsoft может рассматривать для будущего серии.

Это не первая попытка создать масштабную онлайн-игру по Halo. В середине 2000-х годов Ensemble Studios работала над MMO во вселенной франшизы, однако проект был отменён до полноценного анонса.

Официальных заявлений о Halo MMO пока нет. Сейчас Halo Studios сосредоточена на Halo: Campaign Evolved, а если новый онлайн-проект действительно существует, его релиза, вероятно, придётся ждать ещё несколько лет.